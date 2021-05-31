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31 мая 2021, 13:01 958

В Раде хотят заслушать Кабмин по ситуации с тарифами в Украине

31 мая 2021, 13:01 958
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Фото: из открытых источников
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В Украине завершился отопительный период 2020/2021 годов, из-за этого в Верховной Раде планируют заслушать Кабинет министров по ситуации с тарифами в Украине и планами на следующий отопительный год

Как передает RegioNews, об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета парламента.

"Важным вопросом остается вопрос тарифов. Верховная Рада 28 января 2021 года приняла соответствующее постановление. Было многое в ней указано. Я надеюсь, что вскоре мы сможем послушать что именно было сделано по поручению ВРУ Кабинетом министров", - отметил Разумков.

По словам главы Рады, заслушивание может состояться если не на этой, то на следующей пленарной неделе.

Если не на этой, то на следующей неделе. Я думаю, что фактически закончился отопительный период, и нам нужно понять, как мы будем жить, к чему готовиться людям, что было сделано до следующего отопительного периода", - отметил он.

Напомним, 26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг во время заседания поддержала инициативу запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России.

газ отопление тарифы Кабмин ВР

 
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