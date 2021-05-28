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28 мая 2021, 14:21 11

В Николаеве задержали должностных лиц "Укрзализныци", которые наладили схему сбыта горючего

28 мая 2021, 14:21 11
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Фото: из открытых источников
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В Николаеве Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность должностных лиц "Укрзализныци", которые ежемесячно сливали с локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Ежемесячно дельцы наносили ущерб до $50 тыс. Нехватка топлива могла привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении оперативников.

По данным СБУ, дизтопливо подозреваемые сбывали через подконтрольные АЗС.

Правоохранители задержали семерых участников группировки. Среди них трое должностных лиц "Укрзализныци" и четыре представителя криминальных кругов.

Во время обысков изъято украденное топливо на сумму более 1,7 млн грн.

Начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки.

Напомним, на Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присваивали зарплаты работников. Нанесенный государству ущерб составляет почти 1 млн грн.

Раньше ВСК Верховной Рады решила рекомендовать уволить руководство и наблюдательный совет " Укрзализныци". Председатель ВСК отметила, что"терпение лопнуло".

СБУ Укрзализныця Схемы расследование топливо

 
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