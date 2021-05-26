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26 мая 2021, 16:58 604

Кличко обещает, что проезд в Киеве не подорожает до 20 грн

26 мая 2021, 16:58 604
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Фото из открытых источников
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Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что власти города не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20-25 гривен

Об этом он сообщил в эфире телеканала "НАШ", пишет RegioNews.

"Профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы, и звучали и 25, и 20 гривен за проезд. Действительно, у нас проблема есть с проездом и на сегодня проезд в городе Киеве самый дешевый вообще по Европе. Мы видим, что мэры других городов уже подняли тариф на проезд - и во Львове, и в Запорожье. У нас транспортная отрасль дотационная, почти 3 млрд гривен мы дотируем", - сказал он.

Однако Кличко пообещал, что до 25 или 20 гривен в Киеве проезд дорожать не будет.

Также Кличко не исключает, что о повышении будет известно уже летом. Мэр заверил, что без экономического обоснования повышать цену на проезд не будут.

Напомним, несколько ранее заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон анонсировала повышение стоимости проезда в метро столицы.

Известно, что в начале мая коллективы Киевского метрополитена и КП "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий из-за убытков на фоне карантина и снижения пассажиропотока.

Украина Киев Кличко Виталий проезд Столица

 
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