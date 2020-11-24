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24 ноября 2020, 13:46 6

Каждую восьмую гривну госбюджета потратили на выплату госдолга

24 ноября 2020, 13:46 6
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Несмотря на расходы, план доходов в 2020 году может быть перевыполнен, считают в Счетной палате
Несмотря на расходы, план доходов в 2020 году может быть перевыполнен, считают в Счетной палате
Фото: из открытых источников
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На обслуживание госдолга Украины было направлено каждую восьмую гривну доходов госбюджета 2020 года, а сам долг только за январь-сентябрь текущего года увеличился на 347 млрд грн или 17% - до 2,3 трлн грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Государственный долг за 9 месяцев 2020 года увеличился на 347 млрд грн, или 17%, до 2,3 трлн грн. В основном - из-за девальвации гривны. Только на обслуживание долга было направлено каждую восьмую гривну доходов госбюджета",- написал Пацкан.

По его словам, в январе–сентябре доходы бюджета составили 75,6% плана на год. Это высокий уровень исполнения, обусловлен прежде всего уменьшением в апреле объема доходов на 117 млрд грн. По оценке специалистов Счетной палаты, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен.

"В то же время, ситуация с расходами не такая оптимистичная. Так, в январе-сентябре расходы общего фонда на 93 млрд грн, или 11%, меньше плана на отчетный период. Только один пример - вследствие просчетов при подготовке решений о выделении средств из Фонда COVID- 19, длительного утверждения паспортов отдельных бюджетных программ, незавершения процедур закупок не использованы 24,8 млрд грн по 20-и из 25-ти бюджетных программ",- отметил Пацкан.

Ранее сообщалось, что Кабмин еще на год заморозил повышение минимальных зарплат учителей.

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