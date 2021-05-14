Правительство временно ввело предельные наценки на топливо

Постановление вступает в действие с завтрашнего дня - 15 мая

Постановление вступает в действие с завтрашнего дня - 15 мая

Фото из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Facebook.

Продавцы топлива должны учитывать эту надбавку при установлении розничной цены, реализуемой через сеть АЗС.

Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо – это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях... Предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляции ценами, стабилизирует рынок розничной торговли топливом и введет прозрачный механизм ценообразования, - прокомментировал принятие постановления министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Предельная торговая надбавка будет начисляться к средней стоимости горючего, которая будет определяться на основании данных международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущую декаду с учетом акциза и налога на добавленную стоимость.

Предельный уровень торговой надбавки установлен в следующих размерах: не более 7 грн (включая НДС) на 1 литр для дизельного топлива и не больше 5 грн (включая НДС) на 1 литр для автомобильных бензинов.

Такие максимальные торговые надбавки предложенные на основании проведенного анализа маржинальности розничной продажи горючего, исходя из данных международных информационных агентств о стоимости топлива на европейских биржах, открытых статистических данных и открытых данных украинских информационных агентств по розничной стоимости топлива за последние 3 года.

Информация о средней стоимости 1 литра дизельного топлива и бензинов автомобильных публикуется на официальном веб-сайте Минэкономики ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Постановление вступает в силу со следующего дня после публикации, то есть с 15 мая.

Как сообщалось, в марте ряд компаний Коломойского оштрафовали на 4,7 млрд гривен. Дело касается установления цен на светлые нефтепродукты.

Впоследствии, в мае, на Днепропетровщине СБУ остановила работу нелегального нефтеперерабатывающего завода. Злоумышленники ежедневно изготавливали несколько десятков тонн топлива.