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07 августа 2020, 17:39 1

Почти три миллиона: Кабмин утвердил зарплату для членов набсовета "Нафтогаза"

07 августа 2020, 17:39 1
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Минэкономики напомнил, что на время карантина выплаты членам набсоветов ограничены суммой 47,2 тыс. грн в месяц
Фото из открытых источников
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Кабинет министров установил размер вознаграждения для членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в размере 2,96 млн грн в год.

Соответствующее распоряжение №971-р от 5 августа обнародовано на официальном правительственном портале, пишет RegioNews.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, целью его принятия указана необходимость утверждения в новой редакции условий договоров с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", поскольку в действующих условиях, утвержденных Кабмином в июне, не указан конкретный размер их годового вознаграждения.

Распоряжением размер вознаграждения для членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины" установлено в сумме 2,96 млн грн в год. Эта сумма рассчитана с учетом чистого дохода "Нафтогаза" за прошлый год и размера средней зарплаты в отрасли.

Кабмин также уполномочил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко подписать соответствующие договоры.

При этом Минэкономики напоминает, что на время карантина выплаты членам набсоветов ограничены суммой 47,23 тыс. грн в месяц.

Напомним, 17 июля исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о завершении своей работы в компании.

Нафтогаз зарплаты экономика Министерство наблюдатель
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