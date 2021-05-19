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19 мая 2021, 17:04 30

Начиная с 1 июля часть пенсионеров будут получат ежемесячную доплату: кто и сколько

19 мая 2021, 17:04 30
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Фото из открытых источников
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С 1 июля украинцам, которые вышли на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен из-за того, что эти люди не подпадают под плановую ежегодную индексацию

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на "Украинском радио", передает RegioNews.

Следующие перерасчеты пенсий состоятся в июле. Там будет две программы: первая – в связи с изменением прожиточного минимума, а вторая программа – это новая программа, – сказала она.

Как сообщила Лазебная, когда Минсоцполитики анализировало людей, которые подпадают под индексацию, "то вышло где-то полмиллиона человек, которые не попали под индексацию, это люди, которым пенсии назначены в 2019-2020 годах”.

Но, по ее словам, после выхода этих людей на пенсию цены продолжали расти.

Поэтому этим пенсионерам будет предоставлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 100 гривен. Это новая программа, - сказала Лазебная.

Как сообщалось, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повысят пенсии. ВР одобрила законопроект №4555 за основу.

Ранее стало известно, что в Украине изменят порядок получения пенсий: что ждет пенсионеров. В Минсоцполитики объяснили, как будут переводить пенсионеров на карточки.

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