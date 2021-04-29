Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повысят пенсии

ВР одобрила законопроект №4555 за основу

ВР одобрила законопроект №4555 за основу

Фото: из открытых источников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание парламента.

Так, законопроект предусматривает повышение до 16080 грн пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сейчас в среднем получают 12270 грн. Пенсионерам ликвидаторам второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн. Такое повышение в целом будет касаться 39481 пенсионера.

В пояснительной записке к закону отмечается, что документ требует дополнительных расходов из государственного бюджета в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле - декабре).

С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году - соответственно 1 262 млн грн в год (9-процентная индексация).

Ранее сообщалось, что на Чернобыльской атомной электростанции ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая атомная катастрофа современности. Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС стали катастрофой: радиацией было заражено 200 тыс. кв. км земель, 70% из них - территории Украины, Беларуси и России.