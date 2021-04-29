09:12  29 апреля
В Украине почти 12 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине
10:52  29 апреля
Пасха-2021: социологи рассказали, как украинцы будут проводить праздник
08:51  29 апреля
За сутки 15 нарушений: оккупанты применяют крупнокалиберные пулеметы и гранатометы
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2021, 12:21 166

Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повысят пенсии

29 апреля 2021, 12:21 166
Читайте також українською мовою
ВР одобрила законопроект №4555 за основу
ВР одобрила законопроект №4555 за основу
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада Украины одобрила законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции. Соответствующее решение поддержали 340 нардепов.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание парламента.

Так, законопроект предусматривает повышение до 16080 грн пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сейчас в среднем получают 12270 грн. Пенсионерам ликвидаторам второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн. Такое повышение в целом будет касаться 39481 пенсионера.

В пояснительной записке к закону отмечается, что документ требует дополнительных расходов из государственного бюджета в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле - декабре).

С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году - соответственно 1 262 млн грн в год (9-процентная индексация).

Ранее сообщалось, что на Чернобыльской атомной электростанции ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая атомная катастрофа современности. Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС стали катастрофой: радиацией было заражено 200 тыс. кв. км земель, 70% из них - территории Украины, Беларуси и России.

инвалиды ВР пенсия Чернобыль пенсионеры АЭС

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Политическая разминка и депутатский театр. Довыборы в парламент на Херсонщине уже на старте
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram