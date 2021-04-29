Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повысят пенсии
Верховная Рада Украины одобрила законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции. Соответствующее решение поддержали 340 нардепов.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание парламента.
Так, законопроект предусматривает повышение до 16080 грн пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сейчас в среднем получают 12270 грн. Пенсионерам ликвидаторам второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн. Такое повышение в целом будет касаться 39481 пенсионера.
В пояснительной записке к закону отмечается, что документ требует дополнительных расходов из государственного бюджета в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле - декабре).
С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году - соответственно 1 262 млн грн в год (9-процентная индексация).
Ранее сообщалось, что на Чернобыльской атомной электростанции ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая атомная катастрофа современности. Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС стали катастрофой: радиацией было заражено 200 тыс. кв. км земель, 70% из них - территории Украины, Беларуси и России.