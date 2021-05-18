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18 мая 2021, 16:10 197

В Украине отсутствует задолженность по выплате субсидий, – Минсоцполитики

18 мая 2021, 16:10 197
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В Украине сейчас отсутствует задолженность по выплате субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а средств на выплаты до начала отопительного сезона хватает.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня задолженности по выплате жилищных субсидий в стране нет. Они финансируются вовремя и обеспечивается их выплата в установленные сроки, - сказал Музыченко.

Он добавил, что ведомство планирует проанализировать дополнительную потребность в средствах на субсидии, которая может появиться с учетом тарифов на услуги, и в случае необходимости будет выходить с соответствующими инициативами в правительство и парламент.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики хотят изменить правила для получения субсидий. Предлагается предоставить право на субсидию, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен.

Украина деньги выплаты коммунальные услуги Минсоцполитики

 
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