Кабмин поднимет сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении субсидии, до 100 тыс. грн

Зато примерно 3% домохозяйств могут получить отказ по другим критериям

Зато примерно 3% домохозяйств могут получить отказ по другим критериям

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Министр социальной политики уверяет, что Кабинет министров в ближайшее время поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии.

Об этом сказала министр соцполитики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Появились три новые критерии - была одна машина, стало две (которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии - ред.), было одно жилое помещение, стало - наличие двух, и третий депозит. Это та история, которая требует анализа. Поскольку депозит 56 тыс. грн может быть даже у пенсионерки, которая там себе откладывала. В ближайшее время мы внесем изменения, мы поправим немножко эти вещи, чтобы успокоить людей... Сейчас 56 тыс. грн, а мы поднимем до 100 тыс. грн. Это точно", - сказала Лазебная.

Министр также ответила, что после верификации в субсидии может быть отказано примерно 3% домохозяйств по другим критериям, не связанным с наличием депозитов.

Как сообщалось, субсидии нужно переоформить, на это предоставляется 5 месяцев. Произошли изменения в программе жилищных субсидий.