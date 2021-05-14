Субсидии нужно переоформить, на это предоставляется 5 месяцев - Минсоцполитики

Произошли изменения в программе жилищных субсидий

Произошли изменения в программе жилищных субсидий

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В связи с изменениями в программе жилищных субсидий, переоформить субсидию на следующий отопительный период можно в течение 5 месяцев.

Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В частности отмечается, что с мая 2021 года произошли изменения в программе жилищных субсидий.

Для оформления этого вида помощи на следующий период граждане должны подать обновленное заявление и декларацию, отмечают в ведомстве.

С целью избежания образования очередей, на основании документов, поданных в течение всех 5 месяцев неотопительного периода, то есть, в мае – сентябре 2021 года, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года, - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики просят всех, кто нуждается в субсидии, не поддаваться паническим настроениям и не создавать массовых скоплений, "ведь жилищная субсидия лицам, которые обратились за ее назначением в любой месяц с мая до сентября 2021 г., будет начислена начиная с мая 2021 года".

Как отмечается, обратиться за оформлением субсидии можно через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАПы, или обратившись непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов.

Также можно заполненные бланки для оформления субсидии отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения или обратиться через электронный сервис на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

В то же время Министерство социальной политики просит руководителей органов местной власти и органов местного самоуправления, в том числе городов областных центров и городов областного значения провести информационно-разъяснительную работу среди населения по поводу переназначения субсидий и принять меры для упорядочения очередности посещения гражданами органов социальной защиты населения, ЦНАПов, исполнительных органов территориальных граждан.

Также в ведомстве информируют, что сейчас Минсоцполитики дополнительно анализирует критерии назначения жилищных субсидий, определенные Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848 (с изменениями), с целью упрощения отдельных условий их назначения.

Что касается назначения субсидии на основании решений комиссий, образованных органами местной власти и органами местного самоуправления, то с учетом внесенных изменений, более 98 % случаев, что ранее рассматривались комиссиями, теперь будут назначаться органами социальной защиты населения самостоятельно на основании предоставленных гражданами документов, - отмечают в ведомстве.

Таким образом, отмечают в Минсоцполитики, всем домохозяйствам, которые получали субсидию по решению указанных комиссий, субсидия будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения. При этом срок рассмотрения документов в таких случаях сокращается втрое с 30 до 10 дней.

В конце апреля сообщалось, что в Украине хотят изменить требования для будущих получателей субсидий. Документ с изменениями разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Также сообщалось, что для контроля за назначением субсидий органы соцзащиты хотят доступа к банковской тайне. Замминистра считает, что в субсидии не нуждается лицо, у которого есть два и более автомобиля.