На Днепропетровщине СБУ остановила работу нелегального нефтеперерабатывающего завода
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали на территории Днепропетровской области масштабную схему промышленного производства и сбыта контрафактного горючего.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей", - говорится в сообщении.
Также участники схемы использовали аффилированные АЗС, которые работали без разрешительных документов и лицензий.
Ежедневно злоумышленники производили оптовые партии дизельного топлива сомнительного качества на миллионы гривен.
Во время обысков в рамках уголовного дела правоохранители обнаружили более 160 тонн контрафактного горючего и промышленное технологическое оборудование.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ заблокировала нелегальный канал пассажирских перевозок из ОРДЛО.