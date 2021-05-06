08:59  05 мая
В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно
15:19  06 мая
Масштабный пожар в Виннице: горит офисный центр, есть жертва
08:11  06 мая
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 19 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
06 мая 2021, 17:20 31

На Днепропетровщине СБУ остановила работу нелегального нефтеперерабатывающего завода

06 мая 2021, 17:20 31
Читайте також українською мовою
Злоумышленники ежедневно изготавливали несколько десятков тонн топлива
Злоумышленники ежедневно изготавливали несколько десятков тонн топлива
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали на территории Днепропетровской области масштабную схему промышленного производства и сбыта контрафактного горючего.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей", - говорится в сообщении.

Также участники схемы использовали аффилированные АЗС, которые работали без разрешительных документов и лицензий.

Ежедневно злоумышленники производили оптовые партии дизельного топлива сомнительного качества на миллионы гривен.

Во время обысков в рамках уголовного дела правоохранители обнаружили более 160 тонн контрафактного горючего и промышленное технологическое оборудование.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ заблокировала нелегальный канал пассажирских перевозок из ОРДЛО.

Днепропетровская область СБУ уголовное дело нефть Завод

СБУ заблокировала нелегальный канал пассажирских перевозок из ОРДЛО
06 мая 2021, 12:19
На Львовщине задержали женщину, которая продавала фейковые справки о COVID-19
06 мая 2021, 12:02
На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присваивали зарплаты работников
06 мая 2021, 10:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua