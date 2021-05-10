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10 мая 2021, 18:51 6

В Кабмине хотят продлить до августа адаптивный карантин

10 мая 2021, 18:51 6
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Карантин начнут смягчать, если удастся вакцинировать большинство украинцев
Карантин начнут смягчать, если удастся вакцинировать большинство украинцев
Фото: из открытых источников
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В Кабинете министров Украины рассматривают возможность продления адаптивного карантина в стране. Сейчас он введен до 30 июня.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - отметил он.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне. Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - пояснил премьер.

Глава Кабмина отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 мая семь областей отнесены к "оранжевой" зоне эпидемической опасности, город Киев и остальные регионы - в "желтой".

Кабмин карантин Денис Шмыгаль регионы область Ограничение

 
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