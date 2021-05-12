С сегодняшнего дня в "оранжевой" зоне эпидопасности остались только две области

Сразу шесть областей перевели в "желтую" зону

Сразу шесть областей перевели в "желтую" зону

Фото из открытых источников

Почти вся Украина теперь находится в "желтой" зоне карантина.

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующие данные Министерства здравоохранения.

В "оранжевой" зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области. В "желтую" перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.

В Украине только в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования.

Остальные регионы соответствуют всем остальным показателям по covid. При этом Киев и еще восемь областей уже отвечают "зеленой" зоне по уровню эпидемической опасности.

Как сообщалось коронавирус в Украине, за сутки выздоровел в четыре раза больше людей, чем заболело. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (627).