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12 мая 2021, 14:35 13

С сегодняшнего дня в "оранжевой" зоне эпидопасности остались только две области

12 мая 2021, 14:35 13
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Сразу шесть областей перевели в "желтую" зону
Сразу шесть областей перевели в "желтую" зону
Фото из открытых источников
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Почти вся Украина теперь находится в "желтой" зоне карантина.

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующие данные Министерства здравоохранения.

В "оранжевой" зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области. В "желтую" перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.

В Украине только в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования.

Остальные регионы соответствуют всем остальным показателям по covid. При этом Киев и еще восемь областей уже отвечают "зеленой" зоне по уровню эпидемической опасности.

Как сообщалось коронавирус в Украине, за сутки выздоровел в четыре раза больше людей, чем заболело. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (627).

Минздрав COVID-19 Черкасская область зона оранжевая зона Николаевская область

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