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12 мая 2021, 14:58 3

В Минздраве анонсировали поставки новой партии COVID-вакцины Pfizer: когда она прибудет

12 мая 2021, 14:58 3
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Ее поставка ожидается 17 мая
Ее поставка ожидается 17 мая
Фото из открытых источников
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В Украину вскоре поступит следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.

Вакцины поступят в рамках инициативы COVAX.

"Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", - сказал он.

Кроме того, в ближайшее время по прямому контракту ожидается поставка вакцин Sinovac и AstraZeneca.

Ранее Степанов заявлял, что поставки вакцины Pfizer удалось увеличить вдвое.

коронавирус Украина вакцина Максим Степанов вакцинация

 
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