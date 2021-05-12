В Минздраве анонсировали поставки новой партии COVID-вакцины Pfizer: когда она прибудет
Ее поставка ожидается 17 мая
Ее поставка ожидается 17 мая
В Украину вскоре поступит следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.
Вакцины поступят в рамках инициативы COVAX.
"Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", - сказал он.
Кроме того, в ближайшее время по прямому контракту ожидается поставка вакцин Sinovac и AstraZeneca.
Ранее Степанов заявлял, что поставки вакцины Pfizer удалось увеличить вдвое.
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