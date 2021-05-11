На Львовщине прогнозируют вспышку коронавируса

Это может произойти уже в мае

Это может произойти уже в мае

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Об этом на брифинге сообщил глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, пишет RegioNews.

"Да, мы фиксируем спад заболеваемости по всем показателям. Но, несмотря на положительные цифры, должны помнить, что мы уже несколько раз фиксировали улучшение эпидситуации, а заполненность коечной сети ранее тоже составляла менее 35%", - отметил Чемерис.

Он отметил, что вспышка коронавируса в регионе может случиться по трем причинам: благоприятная погода, увеличение активности населения и праздники, которые прошли.

Ранее сообщалось, что в Украине за 10 мая COVID-19 обнаружили у 2208 человек, госпитализировали 1084 человека, зафиксировано 119 летальных исходов, 8617 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 21 974 тестирования на коронавирус.