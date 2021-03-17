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17 марта 2021, 15:44 54

Малюська планирует перенести Лукьяновское СИЗО из Киева уже через два года

17 марта 2021, 15:44 54
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Вопрос заключается лишь в том, как быстро будут поступать средства и как быстро будет идти строительство
Вопрос заключается лишь в том, как быстро будут поступать средства и как быстро будет идти строительство
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Лукьяновское СИЗО уже через два года могут перенести за черту Киева, но такой вариант развития событий возможен при оптимистическом сценарии, на который рассчитывает Минюст.

Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал министр юстиции Денис Малюська, пишет RegioNews.

"Это очень тесно связано с тем, какие у нас будут темпы продаж (тюрем, их хотят продать в количестве 22-25 единиц - Ред.). Потому что проектную документацию мы разрабатываем, место есть, видение, как и когда это будет сделано, у нас тоже есть", - заверил министр.

По его словам, вопрос заключается лишь в том, как быстро будут поступать средства и как быстро будет идти строительство.

"При оптимистическом сценарии года за два мы туда людей перевезем", - сказал глава Минюста.

Ранее сообщалось, что Платные камеры в СИЗО принесли Минюсту почти 2,8 миллиона.

Украина Киев СИЗО Денис Малюська тюрьма

 
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