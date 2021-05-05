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05 мая 2021, 18:10 359

В Черкассах местные власти решили ослабить карантин: что разрешат

05 мая 2021, 18:10 359
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Фото: из открытых источников
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В Черкассах местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отменила некоторые ограничения карантина, нововведения начнут действовать в четверг, 6 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета, передает RegioNews.

В учреждениях общего среднего образования, внешкольного, начального художественного образования сохраняется дистанционная форма обучения. Решение о переходе в обычный режим обучения будет приниматься отдельно.

Это не касается учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учеников 1-4 классов.

С 6 мая в Черкассах будет разрешено:

  • деятельность учреждений физической культуры и спорта всех форм собственности;
  • проведение учебного тренировочного процесса в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спортивного мастерства, коммунальных предприятиях спортивного направления, спортивных залов;
  • проведение спортивных мероприятий с участием не более одного человека на 20 кв. м. общей площади помещения с соблюдением между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра и без участия зрителей;
  • деятельность бассейнов при условии одновременного пребывания не более двух человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или не более четырех человек для спортивно-тренировочных групп.

Напомним, ранее в Черкассах учащихся 5-11 классов перевели на дистанционное обучение.

Черкассы карантин горсовет коронавирус Ограничение отмена

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