В Черкассах местные власти решили ослабить карантин: что разрешат
В областном центре можно будет проводить спортивные мероприятия
В областном центре можно будет проводить спортивные мероприятия
В Черкассах местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отменила некоторые ограничения карантина, нововведения начнут действовать в четверг, 6 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета, передает RegioNews.
В учреждениях общего среднего образования, внешкольного, начального художественного образования сохраняется дистанционная форма обучения. Решение о переходе в обычный режим обучения будет приниматься отдельно.
Это не касается учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учеников 1-4 классов.
С 6 мая в Черкассах будет разрешено:
- деятельность учреждений физической культуры и спорта всех форм собственности;
- проведение учебного тренировочного процесса в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спортивного мастерства, коммунальных предприятиях спортивного направления, спортивных залов;
- проведение спортивных мероприятий с участием не более одного человека на 20 кв. м. общей площади помещения с соблюдением между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра и без участия зрителей;
- деятельность бассейнов при условии одновременного пребывания не более двух человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или не более четырех человек для спортивно-тренировочных групп.
Напомним, ранее в Черкассах учащихся 5-11 классов перевели на дистанционное обучение.
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