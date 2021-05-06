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06 мая 2021, 12:51 65

В Славянске ослабляют карантин с 11 мая: что известно

06 мая 2021, 12:51 65
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В городе снимают ряд запретов
В городе снимают ряд запретов
Фото: из открытых источников
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Решение о смягчении карантинных мер приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ограничения ослабят с 11 мая.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

С 11 мая полностью восстанавливают свою работу общеобразовательные школы, школы искусств и детско-юношеские спортивные школы", - говорится в сообщении.

Учреждения культуры тоже возобновят свою обычную работу, за исключением культурно-массовых мероприятий.

Также будет разрешено проведение спортивных соревнований без зрителей, включенных в календарные планы.

Напомним, 6 апреля в Славянске усилили карантин.

карантин школа спорт Донецкая область Ограничение

 
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