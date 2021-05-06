В Славянске ослабляют карантин с 11 мая: что известно
В городе снимают ряд запретов
В городе снимают ряд запретов
Решение о смягчении карантинных мер приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ограничения ослабят с 11 мая.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
С 11 мая полностью восстанавливают свою работу общеобразовательные школы, школы искусств и детско-юношеские спортивные школы", - говорится в сообщении.
Учреждения культуры тоже возобновят свою обычную работу, за исключением культурно-массовых мероприятий.
Также будет разрешено проведение спортивных соревнований без зрителей, включенных в календарные планы.
Напомним, 6 апреля в Славянске усилили карантин.
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