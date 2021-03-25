У членов тарифной комиссии НКРЭКУ существенно выросли зарплаты

Их заработная плата увеличилась вдвое

Их заработная плата увеличилась вдвое

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Заработная плата членов тарифной комиссии НКРЭКУ по 2020 год выросло в 2 раза до 200 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют декларации 3 из 6 членов комиссии, обнародованные на сайте Нацагентства по противодействию коррупции, пишет RegioNews.

Так, согласно декларации Ольги Бабий, ответственной за тарифы для водоканалов, ее среднемесячная зарплата за год выросла с 69 000 до 148 000 грн.

В целом за 2020 год зарплата Бабий составила 1,48 млн грн. Эта сума не учитывает 50% премии за последний квартал прошлого года

Зарплата еще одного члена комиссии Руслана Кайдаша в 2020 году выросла на 85% до 205 000 грн в месяц, по сравнению со 110 000 грн, которые он получал на должности члена комиссии в ноябре-декабре 2019 года сразу после назначения.

Ольга Кривенко задекларировала 213 000 грн среднемесячной зарплаты в 2020 году. По сравнению с 2019 годом, ее зарплата выросла на 40%, несмотря на то, что сама Кривенко пошла на понижение, прекратив возглавлять комиссию и став обычным членом.

Остальные три члена НКРЭКУ - Валерий Тарасюк, Дмитрий Коваленко и Алексей Магда - декларации о доходах еще не обнародовали.

Ранее сообщалось, что прес-ссекретарка президента заработала вдвое больше, чем глава государства.