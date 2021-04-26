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26 апреля 2021, 14:37 2

Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников, - комитет Рады

26 апреля 2021, 14:37 2
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Гетманцев подчеркнул, что этот закон не об "амнистировании украденного"
Гетманцев подчеркнул, что этот закон не об "амнистировании украденного"
Фото из открытых источников
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Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников. В Верховной Раде продолжается работа над соответствующим законопроектом №5153.

Об этом заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев на согласительном совете парламента, передает RegioNews.

В комитете продолжается работа рабочей группы над законопроектом №5153. Это законопроект о так называемой налоговой амнистии. Первое, налоговая амнистия - это добровольно. Никаких санкций за неучастие в ней нет, - отметил депутат.

Нардеп обратил внимание, что этот закон не будет об "амнистировании украденного".

Второе - это не касается активов, которые были получены легально с уплатой налогов. Третье - наличные допускаются к амнистии, но их надо разместить на банковском счете. Четвертое - чиновникам предлагается запретить участвовать в амнистии, так это - не об амнистировании украденного, - сказал Гетманцев.

Как сообщалось, в конце прошлого года Арахамия предсказывал, что Верховная Рада с января планирует вернуться к рассмотрению и принятию законопроектов о налоговой амнистии.

Верховная Рада комитет налоги амнистия Даниил Гетманцев

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