Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников, - комитет Рады

Гетманцев подчеркнул, что этот закон не об "амнистировании украденного"

Гетманцев подчеркнул, что этот закон не об "амнистировании украденного"

Фото из открытых источников

Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников. В Верховной Раде продолжается работа над соответствующим законопроектом №5153.

Об этом заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев на согласительном совете парламента, передает RegioNews.

В комитете продолжается работа рабочей группы над законопроектом №5153. Это законопроект о так называемой налоговой амнистии. Первое, налоговая амнистия - это добровольно. Никаких санкций за неучастие в ней нет, - отметил депутат.

Нардеп обратил внимание, что этот закон не будет об "амнистировании украденного".

Второе - это не касается активов, которые были получены легально с уплатой налогов. Третье - наличные допускаются к амнистии, но их надо разместить на банковском счете. Четвертое - чиновникам предлагается запретить участвовать в амнистии, так это - не об амнистировании украденного, - сказал Гетманцев.

Как сообщалось, в конце прошлого года Арахамия предсказывал, что Верховная Рада с января планирует вернуться к рассмотрению и принятию законопроектов о налоговой амнистии.