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23 апреля 2021, 20:39 1

"Слуги" хотят объявить войну "поправочному спаму"

23 апреля 2021, 20:39 1
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Они обвиняют оппозицию в блокировании работы парламента
Они обвиняют оппозицию в блокировании работы парламента
Фото из открырых источников
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На новой пленарной неделе в Верховной Раде "Слуга народа" снова планирует проведение двух внеочередных заседаний - 27 и 29 апреля.

Об этом рассказал в своем блоге руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает RegioNews.

Уже длительное время стараниями оппозиции обычный режим пленарных заседаний превратился в бесконечную эпопею рассмотрения "поправочного спама". Сейчас это поправки к законопроекту №2194, который передает землю в распоряжение общины. Именно поэтому мы используем инструмент внеочередных заседаний и выносим на повестку дня проблемы, решение которых давно ждет общество, вся страна, - написал Арахамия.

Он утверждает, что "оппозиция взяла курс на превращение парламента в недееспособный орган. И блокирование его работы "поправочным спамом" - это не что иное, как причина говорить о неспособности Верховной Рады быстро принимать важные законы, поэтому нужно ее распустить и объявить перевыборы".

Например, есть уже около 2 тыс. правок в закон о местных администрациях, 12 постановлений об отмене закона о старостах, около 500 поправок к законопроекту №2195 о продаже земли через электронные аукционы. То есть это системное торможение законодательных инициатив, - добавил он.

В то же время он отмечает, что "накопилось множество законов, которые нужно рассмотреть. А в рамках какого заседания это будет – очередного или внеочередного – уже не так важно, главное результат".

Так что стараниями фракции "Слуга народа" фактически произошла десакрализация внеочередных заседаний, которые раньше воспринимались как нечто из ряда вон выходящее и экстраординарное, - пояснил Арахамия.

Глава фракции рассказал о планах Рады на предстоящую пленарную неделю.

Во вторник, 27 апреля, у нас на повестке дня 13 законопроектов. В четверг, 29 апреля, – еще 17 законопроектов. Тематика самая разнообразная: бюджетная и социальная сферы, экономические стимулы для бизнеса, поддержка аграриев, ученых, и еще много других важных и нужных законопроектов, - подытожил он.

Как сообщалось, стало известно, когда Рада может провести новые внеочередные заседания. На одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.

Давид Арахамия Слуга народа Верховная Рада заседание поправки внеочередное

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