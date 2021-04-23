"Слуги" хотят объявить войну "поправочному спаму"

Они обвиняют оппозицию в блокировании работы парламента

Они обвиняют оппозицию в блокировании работы парламента

Фото из открырых источников

На новой пленарной неделе в Верховной Раде "Слуга народа" снова планирует проведение двух внеочередных заседаний - 27 и 29 апреля.

Об этом рассказал в своем блоге руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает RegioNews.

Уже длительное время стараниями оппозиции обычный режим пленарных заседаний превратился в бесконечную эпопею рассмотрения "поправочного спама". Сейчас это поправки к законопроекту №2194, который передает землю в распоряжение общины. Именно поэтому мы используем инструмент внеочередных заседаний и выносим на повестку дня проблемы, решение которых давно ждет общество, вся страна, - написал Арахамия.

Он утверждает, что "оппозиция взяла курс на превращение парламента в недееспособный орган. И блокирование его работы "поправочным спамом" - это не что иное, как причина говорить о неспособности Верховной Рады быстро принимать важные законы, поэтому нужно ее распустить и объявить перевыборы".

Например, есть уже около 2 тыс. правок в закон о местных администрациях, 12 постановлений об отмене закона о старостах, около 500 поправок к законопроекту №2195 о продаже земли через электронные аукционы. То есть это системное торможение законодательных инициатив, - добавил он.

В то же время он отмечает, что "накопилось множество законов, которые нужно рассмотреть. А в рамках какого заседания это будет – очередного или внеочередного – уже не так важно, главное результат".

Так что стараниями фракции "Слуга народа" фактически произошла десакрализация внеочередных заседаний, которые раньше воспринимались как нечто из ряда вон выходящее и экстраординарное, - пояснил Арахамия.

Глава фракции рассказал о планах Рады на предстоящую пленарную неделю.

Во вторник, 27 апреля, у нас на повестке дня 13 законопроектов. В четверг, 29 апреля, – еще 17 законопроектов. Тематика самая разнообразная: бюджетная и социальная сферы, экономические стимулы для бизнеса, поддержка аграриев, ученых, и еще много других важных и нужных законопроектов, - подытожил он.

Как сообщалось, стало известно, когда Рада может провести новые внеочередные заседания. На одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенко главой Министерства энергетики.