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26 квітня 2021, 14:37 7

Податкова амністія в Україні не поширюватиметься на чиновників, - комітет Ради

26 квітня 2021, 14:37 7
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Гетманцев наголосив, що цей закон не про "амністування вкраденого"
Гетманцев наголосив, що цей закон не про "амністування вкраденого"
Фото з відкритих джерел
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Податкова амністія в Україні не буде поширюватися на чиновників. У Верховній раді триває робота над відповідним законопроєктом №5153.

Про це заявив глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев на погоджувальній раді парламенту, передає RegioNews.

У комітеті триває робота робочої групи над законопроєктом №5153. Це законопроєкт про так звану податкову амністію. Перше, податкова амністія - це добровільно. Ніяких санкцій за неучасть у ній нема, - зазначив депутат.

Нардеп звернув увагу, що цей закон не буде про "амністування вкраденого".

Друге - це не стосується активів, які були отримані легально зі сплатою податків. Третє - готівка допускається до амністії, але її треба розмістити на банківському рахунку. Четверте - чиновникам пропонується заборонити брати участь в амністії, тому це - не про амністування вкраденого, - сказав Гетманцев.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Арахамія передбачав, що Верховна Рада з січня планує повернутися до розгляду і ухвалення законопроєктів про податкову амністію.

Верховна Рада комітет податки амністія Данило Гетьманцев

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