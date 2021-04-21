В Украине продлили общенациональный карантин до 30 июня
Также был продлен режим чрезвычайной ситуации
Также был продлен режим чрезвычайной ситуации
В Украине продолжается до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и общенациональный карантин.
Об этом заявил на брифинге глава правительства Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.
Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.
По его словам, украинцы должны оставаться осмотрительными и осторожными.
"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продлевает карантин", - заявил Шмигаль.
Ранее сообщалось, что в Украине не будут вводить полный локдаун на майские праздники.
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