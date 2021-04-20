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20 апреля 2021, 20:02 225

На выплату "карантинного" пособия для ФОПов уже направили 1,4 миллиарда

20 апреля 2021, 20:02 225
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Ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан
Фото из открытых источников
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На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тысяч единовременной материальной помощи от государства. Предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания области в "красной" зоне, смогут оформить заявление на получение пособия. Для этого необходимо зарегистрироваться через приложение или единый портал государственных услуг "Дія", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после заполнения заявления и проверки его в реестрах Пенсионного Фонда Украины предприниматели и наемные работники получат материальную помощь на свой личный счет. В целом ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан.

На выплату данного пособия в текущем году из Государственного бюджета было направлено 1,4 млрд гривен, сообщили в министерстве.

Как сообщалось, стало известно, смогут ли ФОПы в регионах, где ослабили карантин, получить 8 тыс. грн помощи. Регистрация на получение средств началась 19 апреля.

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