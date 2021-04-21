Стало известно, когда столичные власти решат, усиливать ли карантин на Пасху

Сейчас проводится Диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений

Сейчас проводится Диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений

Фото из открытых источников

Киевские власти планируют ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Решение будет принято в пятницу.

Об этом заявил в эфире "Украина 24"председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews.

По его словам, сегодня проводится Диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений.

"Проводится разработка противоэпидемических мероприятий. Решение будет принято в пятницу после проведения всех консультаций", - отметил Рубан.

Ранее сообщалось, что Киев может перейти в "желтую" зону карантина до конца апреля.