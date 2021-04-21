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21 апреля 2021, 11:54 374

Стало известно, когда столичные власти решат, усиливать ли карантин на Пасху

21 апреля 2021, 11:54 374
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Сейчас проводится Диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений
Сейчас проводится Диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений
Фото из открытых источников
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Киевские власти планируют ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Решение будет принято в пятницу.

Об этом заявил в эфире "Украина 24"председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews.

По его словам, сегодня проводится Диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений.

"Проводится разработка противоэпидемических мероприятий. Решение будет принято в пятницу после проведения всех консультаций", - отметил Рубан.

Ранее сообщалось, что Киев может перейти в "желтую" зону карантина до конца апреля.

коронавирус Киев карантин Пасха локдаун

 
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