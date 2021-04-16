На Харьковщине на заводе "Укрспирта" изъяли незаконно изготовленной продукции на 4,5 млн

110 тыс. литров этилового спирта найдено во время обыска

110 тыс. литров этилового спирта найдено во время обыска

Фото прокуратуры

В Харьковской области разоблачили завод “Укрспирта”, который незаконо изготавливал спирт.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, по данным следствия, завод, который принадлежит Государственному предприятию "Укрспирт”, официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.

...На территории Харьковской области разоблачили предприятие, которое занималось незаконным производством спирта (ч. 2 ст. 204 УК Украины), — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время проведения санкционированного обыска помещений завода правоохранители изъяли 110 тыс. литров этилового спирта стоимостью 4,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления финансовых расследований ДФС Украины.

Как сообщалось, Минцифры поборется с фальсификацией алкоголя электронной акцизной маркой. Электронный акциз и электронную марку запустят уже осенью.

Ранее на Львовщине разоблачили производство фальсифицированного алкоголя с "заработком" по 4 млн грн ежемесячно. Жители Львова и области "штамповали" по 2 тыс. бутылок фальсификата каждый день.