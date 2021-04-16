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16 апреля 2021, 21:43 138

На Харьковщине на заводе "Укрспирта" изъяли незаконно изготовленной продукции на 4,5 млн

16 апреля 2021, 21:43 138
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110 тыс. литров этилового спирта найдено во время обыска
110 тыс. литров этилового спирта найдено во время обыска
Фото прокуратуры
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В Харьковской области разоблачили завод “Укрспирта”, который незаконо изготавливал спирт.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, по данным следствия, завод, который принадлежит Государственному предприятию "Укрспирт”, официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.

...На территории Харьковской области разоблачили предприятие, которое занималось незаконным производством спирта (ч. 2 ст. 204 УК Украины), — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время проведения санкционированного обыска помещений завода правоохранители изъяли 110 тыс. литров этилового спирта стоимостью 4,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления финансовых расследований ДФС Украины.

Как сообщалось, Минцифры поборется с фальсификацией алкоголя электронной акцизной маркой. Электронный акциз и электронную марку запустят уже осенью.

Ранее на Львовщине разоблачили производство фальсифицированного алкоголя с "заработком" по 4 млн грн ежемесячно. Жители Львова и области "штамповали" по 2 тыс. бутылок фальсификата каждый день.

фальсификат спиртзавод Укрспирт Харьковская область прокуратура Офис генпрокурора обыск

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