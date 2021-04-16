На Харьковщине на заводе "Укрспирта" изъяли незаконно изготовленной продукции на 4,5 млн
В Харьковской области разоблачили завод “Укрспирта”, который незаконо изготавливал спирт.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Так, по данным следствия, завод, который принадлежит Государственному предприятию "Укрспирт”, официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.
...На территории Харьковской области разоблачили предприятие, которое занималось незаконным производством спирта (ч. 2 ст. 204 УК Украины), — говорится в сообщении.
Сообщается, что во время проведения санкционированного обыска помещений завода правоохранители изъяли 110 тыс. литров этилового спирта стоимостью 4,5 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления финансовых расследований ДФС Украины.
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