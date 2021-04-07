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07 апреля 2021, 18:22 646

В Украине начнут продавать хлебокомбинаты: какие предприятия уйдут с молотка

07 апреля 2021, 18:22 646
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Планируется продать семь хлебокомбинатов
Планируется продать семь хлебокомбинатов
Фото из открытых источников
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Фонд госимущества передаст на приватизацию семь проблемных государственных комбинатов хлебопродуктов.

Об этом сообщил заместитель председателя Фонда Тарас Елейко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, пишет RegioNews.

"К Фонду были переданы 7 КХП, 3 из которых - такие, что не работают, 4 – такие, что работают. Общая мощность хранения-634 тыс. тонн, это около 1% мощности всех элеваторов, которые есть в Украине", – сказал он.

Среди хлебокомбинатов, которые подлежат приватизации - Новопокровский (Харьковская область), Неполоковецкий (Черновицкая область), Дунаевецкий (Хмельницкая обл.) Радивиловский (Ровенская обл.).

Среди тех, что не работают - Полтавский, Ивано-Франковский и Нежинский, имущество которых полностью арестованы.

Напомним, в марте Кабмин передал на приватизацию еще восемь предприятий.

приватизация Украина Фонд госимущества продажа хлеб

 
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