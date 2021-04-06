Правительство отменило ликвидацию территориальных органов Госгеокадастра

Прошлогоднее решение о сокращении его работников также отменено

Прошлогоднее решение о сокращении его работников также отменено

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Кабмин постановлением №301 от 5 апреля отменил решение о ликвидации как юридических лиц территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), а также отменил ранее запланированное сокращение численности работников этого ведомства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Постановлением "Вопросы функционирования территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра" правительство отменило решение о ликвидации как юридических лиц публичного права территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Внести в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2014 г. № 85 "Некоторые вопросы утверждении предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов” ... изменения, которые прилагаются, - говорится в постановлении.

Прошлогоднее постановление о ликвидации Госгеокадастра признано утратившим силу.

Как сообщалось в декабре прошлого года, в Украине в течение двух месяцев хотят ликвидировать областные управления Госгеокадастра. Соответствующий приказ во исполнение постановления Кабинета министров был подписан 24 ноября.

Также сообщалось, что содержание Госгеокадастра в 2019 году обошлось налогоплательщикам в 2 млрд грн, поэтому сотрудников Госгеокадастра станет вдвое меньше: правительство одобрило новое постановление.

9 декабря 2020 года НАБУ задержало двух лиц при даче $170 тыс. взятки главе Госгеокадастрв. Расследование этого дела НАБУ осуществляет с сентября 2020 года.