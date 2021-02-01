Зеленский требует полноценно запустить "Охматдет"

Он стремится в этом году полноценно запустить новый корпус больницы

Он стремится в этом году полноценно запустить новый корпус больницы

Офис президента

Об этом шла речь на встрече с заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко и генеральным директором "Охматдета" Владимиром Жовниром, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Участники встречи остановились на вопросе дефицита и распыленности высокопрофессиональных кадров, что препятствует получению необходимой медицинской помощи по принципу "замкнутого цикла", на действующих планировочных решениях, которые не позволяют построить безопасный внутрибольничный маршрут пациента.

Также обсуждались проблемы недостаточного технологического обеспечения областных детских больниц и отставание в развитии технологий, из-за чего лишь 14% детских больниц выполняет более 50% операций высокой сложности. Главе государства доложили о реальном состоянии дел по укомплектованию нового корпуса больницы "Охматдет" новейшим оборудованием.

"Охматдет" — это заведение, которое имеет признание далеко за пределами Украины. Это лидер детской медицины, в котором должны внедряться лучшие новейшие практики для лечения детей. Мы понимаем, что корпуса больницы не соответствуют современным строительным нормам, а состояние некоторых отделений близко к аварийному", - сказал президент.

Он добавил, что задача власти в этом году – полноценно запустить новый корпус больницы и сделать новый проект дальнейшего функционирования Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" как единого медицинского пространства, в котором оказывается медицинская помощь как беременным, так и детям.

Президент отметил, что Министерство здравоохранения уже к концу первого квартала 2021 должен представить ему на рассмотрение обоснования количества заведений, которые по своей функциональности будут отвечать "Охматдету" и входить в сети межрегиональных детских лечебно-диагностических центров с многофункциональной инфраструктурой.

Напомним, летом 2020 года Зеленский анонсировал строительство в регионах полностью оснащенных больниц.