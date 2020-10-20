Зеленский приказал Раде и Минздраву разработать модель страховой медицины

Министерство здравоохранения хочет стимулировать развитие системы добровольного медицинского страхования в Украине

Министерство здравоохранения хочет стимулировать развитие системы добровольного медицинского страхования в Украине

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде с посланием заявил, что ждет от Минздрава и профильного комитета Верховной Рады модели страховой медицины.

Об этом сообщает RegioNews.

По словам Зеленского, его рабочий стол был заполнен обращениями врачей относительно второго этапа медицинской реформы.

"Был риск увольнения 50 тысяч медиков и закрытия свыше 300 больниц. Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкопрофильные больницы, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная служба", - сказал президент.

Он отметил, что всего этого не было допущено, однако он ожидает модели страховой медицины.

"Жду от профильного комитета и министерства модели страховой медицины", - сказал Зеленский.

Напомним, 7 мая Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания проголосовала за два законопроекта №3380 и №3376-1, в соответствии с которыми предполагается массовое тестирование украинцев на коронавирус и предусмотрены страховые выплаты врачам, что борются с COVID-19.