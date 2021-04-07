В Раде рассказали, как может выглядеть "паспорт вакцинации" в Украине

В то же время там считают, что вводить паспорта вакцинации рано

В то же время там считают, что вводить паспорта вакцинации рано

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Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал возможные форматы "паспорта вакцинации" в Украине.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews. Радуцкий подчеркнул, что Украина четко придерживается международных санитарных норм. "Но в мире вакцинировано 0,88% населения, о каких "вакцинных паспортах" можно говорить? Это больше медийная история, чем реальность. Если каждая страна будет вводить такой собственный паспорт, то сколько времени займут межправительственные соглашения о признании таких паспортов?", - объяснил он. Нардеп добавил, что, возможно, документ о вакцинации будет выдаваться по примеру "желтого бланка", который применялся для поездок в страны с распространением желтой лихорадки. "Возможно, будет развиваться практика выдачи документа о вакцинации, который применялся для посещения стран, где была распространена желтая лихорадка, такой специальный желтый бланк международного образца. Но, скорее всего, это будет какой-то электронный документ", - сказал Радуцкий. Ранее сообщалось, что Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации".

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