14:42  07 апреля
В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки
16:00  07 апреля
Кабмин одобрил увольнение глав восьми РГА в Житомирской области
18:15  07 апреля
Сутки в зоне ООС: боевики 4 раза обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2021, 17:45 7

В Раде рассказали, как может выглядеть "паспорт вакцинации" в Украине

07 апреля 2021, 17:45 7
Читайте також українською мовою
В то же время там считают, что вводить паспорта вакцинации рано
В то же время там считают, что вводить паспорта вакцинации рано
Facebook
Читайте також
українською мовою

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал возможные форматы "паспорта вакцинации" в Украине.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

Радуцкий подчеркнул, что Украина четко придерживается международных санитарных норм.

"Но в мире вакцинировано 0,88% населения, о каких "вакцинных паспортах" можно говорить? Это больше медийная история, чем реальность. Если каждая страна будет вводить такой собственный паспорт, то сколько времени займут межправительственные соглашения о признании таких паспортов?", - объяснил он.

Нардеп добавил, что, возможно, документ о вакцинации будет выдаваться по примеру "желтого бланка", который применялся для поездок в страны с распространением желтой лихорадки.

"Возможно, будет развиваться практика выдачи документа о вакцинации, который применялся для посещения стран, где была распространена желтая лихорадка, такой специальный желтый бланк международного образца. Но, скорее всего, это будет какой-то электронный документ", - сказал Радуцкий.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации".

паспорт Украина вакцина Михаил Радуцкий вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram