Постачальників газу зобов'язали щомісяця звітувати про ціни

Раніше їхні звіти були щоквартальні

Раніше їхні звіти були щоквартальні

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Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) внесла зміни до порядку звітування постачальників про ціни на газ.

Рішення було ухвалене на засіданні регулятора 7 квітня, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Як наголошувалося у ході засідання, попередні форми звітності для газопостачальних компаній передбачали щоквартальні звіти. Водночас, оскільки питання набуло значного суспільного резонансу, запроваджується місячна звітність про ціни на газ.

Постачальники мають подавати таку звітність у період до 20 числа місяця, що йде за звітним.

Як повідомлялося, 5 березня НКРЕКП схвалила введення річного продукту ціни на газ з 1 травня. Проект буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця.