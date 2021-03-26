Стала известна окончательная стоимость газа для неселения в апреле

По состоянию на сегодняшний день ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% домохозяйств в Украине

По состоянию на сегодняшний день ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% домохозяйств в Украине

Рixabay

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в апреле 2021 года на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена не изменилась по сравнению с январем, февралем и мартом.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет RegioNews.

Кроме того, цена на газ для клиентов "Нафтогаза", как поставщика "последней надежды" составит 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

По данным пресс-службы компании, по состоянию на сегодняшний день ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% домохозяйств в Украине. Компания поставляет газ 1,7 млн украинцев с учетом клиентов поставщика "последней надежды".

Ранее сообщалось, что в Украине продлят срок установки счетчиков газа потребителям.