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06 апреля 2021, 14:21 282

НАБУ подтвердило проведение обысков у родственника главы ОАСК Павла Вовка

06 апреля 2021, 14:21 282
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Обыски проходят в здании суда и по месту жительства подозреваемых
Обыски проходят в здании суда и по месту жительства подозреваемых
Фото: НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро подтвердило проведение обысков в помещении Окружного административного суда города Киева, детективы разоблачили "на горячем" двух адвокатов.

Об этом сообщают пресс-служба НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что адвокаты обещали за 100 тысяч долларов и через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску субъекта хозяйствования.

Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК", - добавили в НАБУ.

Также отмечается, что это вся информация, которую может сообщить антикоррупционное бюро, учитывая тайну следствия.

В то же время, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что взятку в размере 100 тысяч долларов должны были передать для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде города Киева.

Сейчас одного из адвокатов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Первоочередные следственные действия продолжаются, в частности, осуществляются неотложные обыски по месту жительства и в других помещениях, которыми пользуются указанные лица", - рассказали в САП.

Также решается вопрос о задержании другого адвоката, и вопрос сообщения о подозрении указанным лицам и избрание им меры пресечения.

Напомним, НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тысяч взятки - Лещенко.

НАБУ САП оаск Павел Вовк обыски уголовное дело взятка коррупция

НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тысяч взятки - Лещенко
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