На Луганщине СБУ разоблачила схему хищения почти 5 млн бюджетных средств

Деньги предусматривались на строительство детского дома и реконструкцию парка отдыха

Деньги предусматривались на строительство детского дома и реконструкцию парка отдыха

Фото: СБУ

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили менеджмент коммерческой структуры в присвоении 5 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из областного бюджета были выделены средства на возведение в Белолуцке детского дома семейного типа и реконструкцию в Рубежном парке отдыха. Тендер на проведение работ выиграла строительная компания, зарегистрированная в Киеве", - говорится в сообщении.

Установлено, что менеджмент предприятия систематически завышал стоимость строительных материалов в 1,5-2 раза. Организаторы выводили деньги в "тень" через ряд фиктивных коммерческих структур.

Инициированная СБУ проверка показала, что во время выполнения только части запланированных работ коммерсанты присвоили почти 5 млн грн.

Правоохранители провели ряд обысков в квартирах и в офисных помещениях фигурантов в Киеве, Северодонецке и Рубежном.

В настоящее время четырем руководителям и должностным лицам строительного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Ровенщине СБУ заблокировала новую контрабандную схему на 11 миллионов.