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05 апреля 2021, 15:36 1196

На Одесчине разоблачили нелегальную добычу ископаемых: нанесли ущерба на 25 миллионов

05 апреля 2021, 15:36 1196
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Злоумышленники реализовывали "товар" местным частным фирмам без уплаты налогов
Злоумышленники реализовывали "товар" местным частным фирмам без уплаты налогов
Фото: СБУ
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В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила нелегальный карьер, в котором промышленно добывался камень-известняк. Действия злоумышленников нанесли экологических убытков государству на свыше 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Дельцы проводили добычу полезных ископаемых общегосударственного значения шахтным методом. Все это - без получения соответствующей разрешительной документации. Злоумышленники реализовывали нелегально добытый камень местным частным фирмам без уплаты налогов", - сообщили оперативники.

Незаконная добыча осуществлялась с грубым нарушением законодательства по вопросам труда и охраны труда, что могло привести к чрезвычайным ситуациям.

В ходе следственных действий на территории карьера правоохранители обнаружили подготовленную к реализации продукцию на сумму свыше 500 тыс. грн. Также изъято оборудование для добычи и транспортировки камня.

В рамках начатого производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил использования недр) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, планируется сообщить о подозрении организаторам нелегальных работ.

Напомним, на Ровенщине блокировали масштабную контрабанду янтаря на два миллиона.

СБУ деньги уголовное дело налоги Одесская область

 
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