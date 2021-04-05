На Одесчине разоблачили нелегальную добычу ископаемых: нанесли ущерба на 25 миллионов

Злоумышленники реализовывали "товар" местным частным фирмам без уплаты налогов

Злоумышленники реализовывали "товар" местным частным фирмам без уплаты налогов

Фото: СБУ

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила нелегальный карьер, в котором промышленно добывался камень-известняк. Действия злоумышленников нанесли экологических убытков государству на свыше 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Дельцы проводили добычу полезных ископаемых общегосударственного значения шахтным методом. Все это - без получения соответствующей разрешительной документации. Злоумышленники реализовывали нелегально добытый камень местным частным фирмам без уплаты налогов", - сообщили оперативники.

Незаконная добыча осуществлялась с грубым нарушением законодательства по вопросам труда и охраны труда, что могло привести к чрезвычайным ситуациям.

В ходе следственных действий на территории карьера правоохранители обнаружили подготовленную к реализации продукцию на сумму свыше 500 тыс. грн. Также изъято оборудование для добычи и транспортировки камня.

В рамках начатого производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил использования недр) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, планируется сообщить о подозрении организаторам нелегальных работ.

Напомним, на Ровенщине блокировали масштабную контрабанду янтаря на два миллиона.