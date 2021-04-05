Украли 20 млн грн: на Львовщине разоблачили коррупционную схему присвоения средств "Укрзализныци"

Противоправную схему планировали распространить на другие подразделения "Укрзализныци"

Противоправную схему планировали распространить на другие подразделения "Укрзализныци"

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционный механизм хищения средств руководством регионального филиала "Львовская железная дорога". Совместно с подрядчиком они присвоили более 20 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали сделку чиновники железной дороги и одного из заводов на востоке Украины. Дельцы заказывали на предприятии продукцию по втрое завышенным ценам. Только на одной из сделок злоумышленники "заработали" свыше 20 млн грн", - сообщили оперативники.

Правоохранители задокументировали факт передачи через посредников чиновникам "Львовской железной дороги" части "отката" в общей сумме свыше 10,5 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове, Киеве и Краматорске состоялись следственные действия должностных лиц предприятия, а также в офисах коммерческих партнеров.

Напомним, СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци” на 11,8 млн.