09:02  05 апреля
В Украине за сутки выявили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  05 апреля
Разумков рассказал, стоит ли ожидать комендантский час в Украине
08:11  05 апреля
За сутки только один обстрел: на Донбассе стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2021, 14:48 846

Украли 20 млн грн: на Львовщине разоблачили коррупционную схему присвоения средств "Укрзализныци"

05 апреля 2021, 14:48 846
Читайте також українською мовою
Противоправную схему планировали распространить на другие подразделения "Укрзализныци"
Противоправную схему планировали распространить на другие подразделения "Укрзализныци"
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционный механизм хищения средств руководством регионального филиала "Львовская железная дорога". Совместно с подрядчиком они присвоили более 20 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали сделку чиновники железной дороги и одного из заводов на востоке Украины. Дельцы заказывали на предприятии продукцию по втрое завышенным ценам. Только на одной из сделок злоумышленники "заработали" свыше 20 млн грн", - сообщили оперативники.

Правоохранители задокументировали факт передачи через посредников чиновникам "Львовской железной дороги" части "отката" в общей сумме свыше 10,5 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове, Киеве и Краматорске состоялись следственные действия должностных лиц предприятия, а также в офисах коммерческих партнеров.

Напомним, СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци” на 11,8 млн.

СБУ Укрзализныця деньги коррупция Львовская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua