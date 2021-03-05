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05 марта 2021, 18:37 6

Миссия МВФ вернется в апреле после завершения ограничение цены на газ, - Корниенко

05 марта 2021, 18:37 6
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Но ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине
Но ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине
Фото из открытых источников
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Миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.

Об этом заявил председатель партии "Слуга Народа" Александр Корниенко в комментарии "Суспильному", передает RegioNews.

Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля, - сказал нардеп.

По его словам, ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине. Корниенко добавил, что "их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

Как сообщалось, Зеленский объяснил, почему Украина не получила от МВФ транш в 700 млн долларов. Он уверяет, что наше государство получит транш от МВФ до конца 2021 года.

Впоследствии советник Президента по экономическим вопросам заявил: "Ожидаем транш МВФ в этом году". Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается.

МВФ Транш Александр Корниенко газ реформа коррупция

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