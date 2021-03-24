Президент подписал указ о национализации "Мотор Сичи"

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о защите национальных интересов в сфере авиамоторостроения.

Указ опубликован на сайте Офиса президента, пишет RegioNews.

Текст этого решения СНБО от 11 марта не опубликован. Ему присвоен гриф "для служебного пользования". Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Известно, что ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли.

Напомним, 19 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Имущество передано АРМА.