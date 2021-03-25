В СНБО считают, что у Януковича и Азарова могут быть активы в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что у бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова все еще могут быть активы в Украине. Он заявил, что точная информация об активах станет известна позже.
Об этом Данилов заявил в эфире радио "НВ", пишет RegioNews.
"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит ... Сейчас, когда Кабинет министров и ведомства отработают по каждому из них, вы все увидите... Вы все увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - рассказал чиновник.
По словам секретаря СНБО, санкции в отношении бывших президента и премьер не является популизмом. Данилов заверил, что они влияют.
"Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО - ред.) не влияет, вы очень ошибаетесь", - резюмировал Данилов.
Напомним, 24 марта экс-премьеру Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений.