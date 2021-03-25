В СНБО считают, что у Януковича и Азарова могут быть активы в Украине

Об этом Данилов заявил в эфире радио "НВ", пишет RegioNews.

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит ... Сейчас, когда Кабинет министров и ведомства отработают по каждому из них, вы все увидите... Вы все увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - рассказал чиновник.