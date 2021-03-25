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25 марта 2021, 18:46 2

В СНБО считают, что у Януковича и Азарова могут быть активы в Украине

25 марта 2021, 18:46 2
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Точная информация об активах станет известна позже
Точная информация об активах станет известна позже
Фото из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что у бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова все еще могут быть активы в Украине. Он заявил, что точная информация об активах станет известна позже.

Об этом Данилов заявил в эфире радио "НВ", пишет RegioNews.

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит ... Сейчас, когда Кабинет министров и ведомства отработают по каждому из них, вы все увидите... Вы все увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - рассказал чиновник.

По словам секретаря СНБО, санкции в отношении бывших президента и премьер не является популизмом. Данилов заверил, что они влияют.

"Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО - ред.) не влияет, вы очень ошибаетесь", - резюмировал Данилов.

Напомним, 24 марта экс-премьеру Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений.

санкции Украина СНБО РНБО Алексей Данилов Николай Азаров Виктор Янукович

 
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