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В Украине продолжает рости количество новых случаев заражения COVID-19
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26 марта 2021, 20:56 109

Степанов анонсировал новый пик коронавируса в Украине

26 марта 2021, 20:56 109
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По словам министра, до Украины добрался агрессивный британский штамм COVID-19
Фото из открытых источников
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В Украине в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом, количество новых случаев COVID-19 в сутки может вырасти до 25 тысяч против 18 тысяч по состоянию на 26 марта.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" , передает RegioNews.

Минимум еще две-три недели будем расти. У нас может идти рост по разным регионам, и это трудный период, потому что третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который более агрессивен, так называемый "британский" вирус. Он "помолодел", более контагиозен, то есть втрое больше людей заражается при общении, уменьшен инкубационный период, изменена клиническая картина. Очень много тяжелых больных, и это вызывает большое напряжение у нас, врачей, - заявил глава Минздрава.

По его прогнозу, в конечном итоге Украина выйдет на показатель в 25 тыс. больных в день с учетом соблюдения карантинных ограничений.

Мы видим, что когда меры соблюдаются, у нас есть примеры... Это Ивано-Франковская область, Закарпатская, Черновицкая, которые в течение 4-х недель на красном уровне опасности. И думаю, что в ближайшие дни мы будем их выводить в оранжевый или даже желтый уровень, потому что там положительная динамика по уровню госпитализации и заболеваемости. Мы движемся по логике адаптивного карантина. В то же время относительно целесообразности введения на всей территории одновременно. Ивано-Франковская область уже не требует таких жестких карантинных ограничений, мы должны находить баланс между эпидемиологией, бизнесом, жизнью страны, - сказал Степанов.

Как сообщалось, сегодня в Раде спрогнозировали, когда в Украине будет пик коронавируса. Прогнозируется, что на следующей неделе большая часть регионов страны попадут в "красную" зону.

Также стало известно, сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун. Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составила 56%.

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