Руководителей подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок разоблачили на корупции

Злоумышленники нанесли государству ущерб на более чем 5 млн грн

Злоумышленники нанесли государству ущерб на более чем 5 млн грн

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Служба безопасности Украины разоблачила руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок на коррупции во время транзитной перевозки иностранных товаров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, чиновники организовали незаконный механизм получения денег от представителей экспедиторских компаний, которые сопровождали переправки продукции из РФ в одной из стран Евросоюза. Участники схемы получали от экспедиторов средства за услуги относительно простоя подвижного состава на железнодорожной станции и не учитывали их в установленном порядке, - сообщают в СБУ.

Для получения средств вне учета чиновники вносили недостоверные данные в соответствующую отчетную документацию. В результате их действий государству был нанесен ущерб на более чем 5 млн грн.

Во время обысков в местах работы и проживания участников схемы правоохранители обнаружили финансово-хозяйственные документы с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время одному из руководителей подразделений сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Как сообщалось 16 марта, СБУ разоблачила фейковые ремонты на миллионы гривен "Укрзализныци". Для сокрытия сделки дельцы сфальсифицировали техническую и бухгалтерскую документацию.

Впоследствии, 18 марта, Премьер поручил четырем министрам предоставить ВСК ВР анализ работы Укрзализныци.