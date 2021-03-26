В Ужгороде продлили приостановку обучения в 1-4 классах

Местная власть рекомендует рассмотреть вопрос о дистанционном обучении

Местная власть рекомендует рассмотреть вопрос о дистанционном обучении

Фото из открытых источников

В Ужгороде еще на неделю приостановили обучение учащихся младших классов. Местная власть рекомендует рассмотреть вопрос о дистанционном обучении.

Соответствующее решение сегодня приняли на внеочередном заседании противоэпидемической комиссии Ужгородского горсовета, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу местного совета.

"В Ужгороде еще на неделю, до 2 апреля, приостановили обучение школьников 1-4 классов", - говорится в сообщении.

Как сообщают в горсовете, превышение уровня эпидемического порога заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 на сегодня составляет 22,2%, что считается эпидемией средней интенсивности.

Напомним, ранее сообщалось, что Прикарпатье может выйти из "красной” зоны уже в пятницу.