В Ужгороде продлили приостановку обучения в 1-4 классах
Местная власть рекомендует рассмотреть вопрос о дистанционном обучении
Местная власть рекомендует рассмотреть вопрос о дистанционном обучении
В Ужгороде еще на неделю приостановили обучение учащихся младших классов. Местная власть рекомендует рассмотреть вопрос о дистанционном обучении.
Соответствующее решение сегодня приняли на внеочередном заседании противоэпидемической комиссии Ужгородского горсовета, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу местного совета.
"В Ужгороде еще на неделю, до 2 апреля, приостановили обучение школьников 1-4 классов", - говорится в сообщении.
Как сообщают в горсовете, превышение уровня эпидемического порога заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 на сегодня составляет 22,2%, что считается эпидемией средней интенсивности.
Напомним, ранее сообщалось, что Прикарпатье может выйти из "красной” зоны уже в пятницу.
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