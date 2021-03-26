На Ровенщине СБУ заблокировала новую контрабандную схему на 11 млн

Во время обысков было изъято 170 кг ювелирных изделий и 1300 кг янтаря

Во время обысков было изъято 170 кг ювелирных изделий и 1300 кг янтаря

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря. В ходе многоэтапной операции у злоумышленников изъято несколько партий "солнечного камня" на более 11 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время обысков по местам проживания и в производственных помещениях участников противоправной деятельности в целом было выявлено:

почти 1300 кг янтаря различных фракций;

более 170 кг готовых изделий;

технологическое оборудование для обработки янтаря;

компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Для нелегального вывоза обработанной продукции за границу дельцы использовали "маршруты" через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты.

Установлено, что незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек, в частности, 7-х жителей Ровенской области, которые скупали у местных старателей нелегально добытый янтарь. Для обработки камням они использовали производственные мощности одного из частных предприятий в области.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины наложен арест на изъятое имущество. Решается вопрос относительно сообщения подозрений участникам группировки.

Напомним, на Волыни изъяли почти 200 килограммов контрабандного янтаря.