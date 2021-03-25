Бюро заменит налоговую милицию

Бюро заменит налоговую милицию

Фото: antydot.info

В Украине создадут Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. Соответствующий закон в четверг, 25 марта, вступил в силу.

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины", пишет RegioNews.

Закон вступил в силу на следующий день после опубликования.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 5 настоящего раздела, который вступает в силу со дня объявления Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего закона", - гласит текст документа.

Следует подчеркнуть, что во избежание коллапса в системе предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре. Когда же в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников - дела перейдут ведомства.

В государственном бюджете на этот год на нужды новосозданного ведомства предусмотрели 587 миллионов гривен.

Напомним, 28 января Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности.