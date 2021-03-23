Пресс-секретарь президента заработала вдвое больше, чем глава государства

Юлия Мендель задекларировала за прошлый год 684 тыс. зарплаты и новое авто Suzuki

Юлия Мендель задекларировала за прошлый год 684 тыс. зарплаты и новое авто Suzuki

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Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составляла 684 тыс. 48 грн.

Об этом сообщает RegioNews ссылкой на данные ежегодной декларации Юлии Мендель, обнародованные в реестре НАЗК.

Пресс-секретарь президента Юлія Мендель задекларировала 684 тыс. грн заработной платы за 2020 год и новое авто, на которое брала кредит.

Пресс-секретарь президента задекларировала новый автомобиль Suzuki Vitara 2020 года выпуска, приобретенный в декабре прошлого года за 605,9 тыс. грн. Это всего на 78 148 гривен меньше зарплаты Мендель за весь год.

В то же время среди финансовых обязательств она указала получение 388 тыс. 901 грн кредита на авто.

Кроме того, в собственности пресс-секретаря президента есть квартира в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенная еще в 2018 году в кредит за 1 миллион 215 тысяч гривен. Кредит на жилье составил 681 тыс. 87 гривен, а оплатила Мендель 111 тысяч 912 гривен процентов по займу.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский получил заработную плату за 2020 год в размере 336 тысяч гривен. Это вдвое меньше, чем его прессекретарь.