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23 марта 2021, 13:56 209

Уруский задекларировал свыше 2,6 млн грн доходов

23 марта 2021, 13:56 209
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В прошлом году вице-премьер-министр получил 286,8 тыс. грн зарплаты в Кабинете министров
В прошлом году вице-премьер-министр получил 286,8 тыс. грн зарплаты в Кабинете министров
Фото из открытых источников
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Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский задекларировал 2,605 млн грн доходов за 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные уточненной ежегодной декларации Уруского, которая обнародована 23 марта в реестре деклараций, пишет RegioNews.

В частности, в прошлом году вице-премьер-министр получил 286,8 тыс. грн зарплаты в Кабинете Министров, 1,381 млн грн - в ООО "Прогресстех-Украина". Согласно данным уточненной декларации, чиновник также получил 936,9 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Супруга Уруского Александра получила общий доход в размере 163,8 тыс. грн, который состоит только из зарплаты по основному месту работы.

Уруский указал в декларации 50 тыс. долл. наличных средств. Согласно данным декларации, в марте прошлого года вице-премьер-министр привлек кредит в размере 1,154 млн грн для приобретения автомобиля. По состоянию на конец отчетного периода он выплатил 385 тыс. грн тела кредита и 11,8 тыс. грн процентов. Также указаны расходы на приобретение движимого имущества - 1,772 млн грн.

Согласно декларации, Уруский владеет на правах совместной собственности с супругой и детьми квартирой в Киеве площадью 93 кв. м. Кроме того, чиновнику принадлежит земельный участок в Новоселках Киевской области площадью 22 266 кв. м.

В собственности Уруского есть автомобили марки Volkswagen 2012 года выпуска и BMW 2019 года выпуска, его супруга владеет Peugeot 2014 года выпуска.

Также Олег и Александра Уруские имеют счета в ряде банковских учреждений, но в декларации не указаны наличие либо сумма средств на этих счетах.

Напомним, министр соцполитики Лазебная задекларировала свыше 660 тыс. грн доходов.

Украина имущество декларации Декларация Олег Уруский

 
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