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В МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие масок на улицах
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24 марта 2021, 09:14 23

В МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие масок на улицах

24 марта 2021, 09:14 23
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Злостным нарушителя грозит штраф до 17 тысяч гривен
Злостным нарушителя грозит штраф до 17 тысяч гривен
Фото: AFP
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В Министерстве внутренних дел дали разъяснение, что за отсутствие маски в общественных местах "красной" зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима - чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность", - отметил он.

Так, злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановление о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.

Тракало также отметил, что патрули постоянно присутствуют на улицах, они следят за соблюдением порядка и теперь, соответственно, будут делать замечания гражданам без масок.

Напомним, Кабинет министров запретил находиться на территориях общественного пользования в "красных" зонах карантина без защитных масок или респираторов.

украинцы карантин полиция штраф маски

 
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