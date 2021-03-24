В МВД разъяснили, как будут штрафовать за отсутствие масок на улицах

Злостным нарушителя грозит штраф до 17 тысяч гривен

Злостным нарушителя грозит штраф до 17 тысяч гривен

Фото: AFP

В Министерстве внутренних дел дали разъяснение, что за отсутствие маски в общественных местах "красной" зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима - чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность", - отметил он.

Так, злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановление о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.

Тракало также отметил, что патрули постоянно присутствуют на улицах, они следят за соблюдением порядка и теперь, соответственно, будут делать замечания гражданам без масок.

Напомним, Кабинет министров запретил находиться на территориях общественного пользования в "красных" зонах карантина без защитных масок или респираторов.