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23 марта 2021, 20:21 2230

Один из крупнейших в стране - Калиновский рынок в Черновцах - закрывается на карантин

23 марта 2021, 20:21 2230
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Директор рынка обратился к предпринимателям
Директор рынка обратился к предпринимателям
Фото из открытых источников
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С завтрашнего дня, с 24 марта 2021 года, КП ГТК “Калиновский рынок” закрывается на карантин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт КП ГТК "Калиновский рынок”.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2021 года №230 были внесены изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236, предусматривающие при установлении "красного” уровня эпидемической опасности запрет деятельности всех рынков, кроме продовольственных, - говорится в сообщении.

Это значит, что с завтрашнего дня, с 24 марта 2021 года, КП ГТК "Калиновский рынок” закрывается на карантин.

С этой же информацией к предпринимателям, которые работают на рынке, обратился директор коммунального предприятия Олег Гульпак.

Как сообщалось, Кабмин запретил находиться на улице без маски в "красных” зонах. Также введен запрет на работу подвесных канатных дорог, под которую подпадают горнолыжные курорты.

карантин рынки Черновцы закрытие эпидемия

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